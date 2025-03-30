Ранивший людей в Амстердаме оказался гражданином Украины
Фото: pixabay
Ранившим пять человек в центре Амстердама злоумышленником оказался 30-летний гражданин Украины из Донецкой области, сообщает Zakon.kz.
Нападение на прохожих произошло 27 марта. Теперь правоохранители города Амстердам в Нидерландах установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался гражданин Украины, пишет De Telegraaf.
По данным полиции города, мотив преступника, который ранил ножом пять человек в центре Амстердама, пока неясен. Мужчина имел при себе поддельные документы и отказался предоставить свои настоящие личные данные.
Фото: telegraaf
Правоохранители отметили, что им нужно больше времени, чтобы разобраться во всех обстоятельствах нападения. Сам подозреваемый находится в больнице при тюрьме в Схевенингене под охраной.
"В ходе атаки он получил ранения лодыжки и ноги", – говорится в публикации.
Также стали известны некоторые подробности трагедии у побережья египетского курортного города Хургады.
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