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Мир

Ранивший людей в Амстердаме оказался гражданином Украины

Известна личность напавшего на туристов в Амстердаме, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 07:24 Фото: pixabay
Ранившим пять человек в центре Амстердама злоумышленником оказался 30-летний гражданин Украины из Донецкой области, сообщает Zakon.kz.

Нападение на прохожих произошло 27 марта. Теперь правоохранители города Амстердам в Нидерландах установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался гражданин Украины, пишет De Telegraaf.

По данным полиции города, мотив преступника, который ранил ножом пять человек в центре Амстердама, пока неясен. Мужчина имел при себе поддельные документы и отказался предоставить свои настоящие личные данные.

Фото: telegraaf

Правоохранители отметили, что им нужно больше времени, чтобы разобраться во всех обстоятельствах нападения. Сам подозреваемый находится в больнице при тюрьме в Схевенингене под охраной.

"В ходе атаки он получил ранения лодыжки и ноги", – говорится в публикации.

Также стали известны некоторые подробности трагедии у побережья египетского курортного города Хургады.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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