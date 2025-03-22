Сирия требует от России выдачи Башара Асада

По информации СМИ, новые сирийские власти официально обратились к России с требованием выдать бывшего президента страны Башара Асада, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Al Arabiya, который ссылается на собственные источники, сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал от президента России Владимира Путина выдать экс-президента Башара Асада для суда.

Журналисты подчеркивают, что ранее Путин направил послание главе сирийского государства, где поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности.

Асад бежал из Сирии в декабре 2024 года, когда повстанцы захватили Дамаск и свергли его режим. Сейчас бывший президент находится в Москве, где ему и его семье предоставили убежище.

7 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с губернаторами в Анкаре заявил, что 13-летнее правление Башара Асада причинило Сирии ущерб в 500 млрд долларов.