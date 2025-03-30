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Мир

Медсестры роддома, спасающие детей во время землетрясения, восхитили соцсети

Китай, землетрясение, , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 14:15 Фото: Х/XHNews
В соцсетях по всему миру набирает популярность видео из приграничного к Мьянме китайского города Жуйли, сообщает Zakon.kz.

В ролике медсестры местного роддома во время землетрясения отчаянно пытались удержать кувезы с новорожденными.

Видеозапись завирусилась в социальных сетях и вызвала множество откликов у пользователей. Большинство комментаторов требуют найти женщин и представить к награде.

28 марта 2025 года в Мьянме произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Толчки ощущались в Китае и Таиланде.

По информации ученых, разрушительное землетрясение в Мьянме, унесшее множество жизней, стало результатом движения тектонических плит в зоне разлома Сагайн.

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Андрей Дюсупов
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