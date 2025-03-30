Медсестры роддома, спасающие детей во время землетрясения, восхитили соцсети

В соцсетях по всему миру набирает популярность видео из приграничного к Мьянме китайского города Жуйли, сообщает Zakon.kz.

В ролике медсестры местного роддома во время землетрясения отчаянно пытались удержать кувезы с новорожденными.

Nurses at a maternity center in Ruili, southwest China's Yunnan Province, did all they could to protect newborns when a deadly earthquake struck Myanmar, sending strong tremors across the border into Yunnan. #quake #heroes #China pic.twitter.com/KKhkxiDrKm — China Xinhua News (@XHNews) March 29, 2025

Видеозапись завирусилась в социальных сетях и вызвала множество откликов у пользователей. Большинство комментаторов требуют найти женщин и представить к награде.

28 марта 2025 года в Мьянме произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Толчки ощущались в Китае и Таиланде.

По информации ученых, разрушительное землетрясение в Мьянме, унесшее множество жизней, стало результатом движения тектонических плит в зоне разлома Сагайн.