Медсестры роддома, спасающие детей во время землетрясения, восхитили соцсети

В ролике медсестры местного роддома во время землетрясения отчаянно пытались удержать кувезы с новорожденными.

Nurses at a maternity center in Ruili, southwest China's Yunnan Province, did all they could to protect newborns when a deadly earthquake struck Myanmar, sending strong tremors across the border into Yunnan. #quake #heroes #China pic.twitter.com/KKhkxiDrKm