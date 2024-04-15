Угощающая спасателей девочка восхитила казахстанцев

В Казнете набирает популярность видео, на котором девочка ходит среди спасателей и угощает их печеньем и конфетами, сообщает Zakon.kz.

В подписи лишь указано, что видео снято в Петропавловске, где в последние дни бушует большая вода. Видео за два дня набрало более 1,5 млн просмотров, более 70 тыс. лайков и 1500 комментариев.

Вот она, эта доброта! И в глазах, и в действах! Горжусь Казахстаном!

У хороших родителей дети хорошие, они воспитывают в них доброту, уважение и любовь к своему народу.

Жанымау жылап қалдым ғой. Титтәй жүрегіңнен сол.

Среди зла и бед... маленький лучик света.

Вот оно – наше ЕДИНСТВО! Не говорить с высоких трибун, а просто брать и делать!

Столько любви и благодарности с уважением в глазах человечка!

Держитесь, даже маленькая вас поддерживает!

12 апреля казахстанцев покорил видеоролик, на котором житель СКО спасает дикого хомяка. Также Казнет восхитили маленькие герои, спасающие Атырау от наводнения.