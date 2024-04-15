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Угощающая спасателей девочка восхитила казахстанцев

Угощающая спасателей девочка восхитила казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 11:43 Фото: TikTok/makanovkzz0
В Казнете набирает популярность видео, на котором девочка ходит среди спасателей и угощает их печеньем и конфетами, сообщает Zakon.kz.

В подписи лишь указано, что видео снято в Петропавловске, где в последние дни бушует большая вода. Видео за два дня набрало более 1,5 млн просмотров, более 70 тыс. лайков и 1500 комментариев. 

  • Вот она, эта доброта! И в глазах, и в действах! Горжусь Казахстаном!
  • У хороших родителей дети хорошие, они воспитывают в них доброту, уважение и любовь к своему народу.
  • Жанымау жылап қалдым ғой. Титтәй жүрегіңнен сол.
  • Среди зла и бед... маленький лучик света.
  • Вот оно – наше ЕДИНСТВО! Не говорить с высоких трибун, а просто брать и делать!
  • Столько любви и благодарности с уважением в глазах человечка!
  • Держитесь, даже маленькая вас поддерживает!
@makanovkzz0 #петропавловск ♬ Жалғызым — қазақ - Ұланғасыр Қами

12 апреля казахстанцев покорил видеоролик, на котором житель СКО спасает дикого хомяка. Также Казнет восхитили маленькие герои, спасающие Атырау от наводнения. 

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Ирина Капитанова
Казахстан Петропавловск
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