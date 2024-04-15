Угощающая спасателей девочка восхитила казахстанцев
Фото: TikTok/makanovkzz0
В Казнете набирает популярность видео, на котором девочка ходит среди спасателей и угощает их печеньем и конфетами, сообщает Zakon.kz.
В подписи лишь указано, что видео снято в Петропавловске, где в последние дни бушует большая вода. Видео за два дня набрало более 1,5 млн просмотров, более 70 тыс. лайков и 1500 комментариев.
- Вот она, эта доброта! И в глазах, и в действах! Горжусь Казахстаном!
- У хороших родителей дети хорошие, они воспитывают в них доброту, уважение и любовь к своему народу.
- Жанымау жылап қалдым ғой. Титтәй жүрегіңнен сол.
- Среди зла и бед... маленький лучик света.
- Вот оно – наше ЕДИНСТВО! Не говорить с высоких трибун, а просто брать и делать!
- Столько любви и благодарности с уважением в глазах человечка!
- Держитесь, даже маленькая вас поддерживает!
@makanovkzz0 #петропавловск ♬ Жалғызым — қазақ - Ұланғасыр Қами
12 апреля казахстанцев покорил видеоролик, на котором житель СКО спасает дикого хомяка. Также Казнет восхитили маленькие герои, спасающие Атырау от наводнения.
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