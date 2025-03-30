Цунами может накрыть побережье после сильного землетрясения в Тихом океане

В районе Королевства Тонга зарегистрировано 30 марта мощное землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 7,1. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) оценило силу сейсмособытия в 7,3 балла.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, вблизи побережья Тонга. Вслед за сейсмической активностью было объявлено предупреждение об угрозе возникновения цунами.

Ранее сообщалось, что в Японии из-за землетрясений может проснуться вулкан на острове Кюсю.

