#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
503.42
542.08
6
Мир

Цунами может накрыть побережье после сильного землетрясения в Тихом океане

Цунами, Тихий океан, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 19:04 Фото: pixabay
В районе Королевства Тонга зарегистрировано 30 марта мощное землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 7,1. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) оценило силу сейсмособытия в 7,3 балла.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, вблизи побережья Тонга. Вслед за сейсмической активностью было объявлено предупреждение об угрозе возникновения цунами.

Ранее сообщалось, что в Японии из-за землетрясений может проснуться вулкан на острове Кюсю. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Первая немецкая частная ракета Spectrum потерпела крушение при старте
Мир
18:21, Сегодня
Первая немецкая частная ракета Spectrum потерпела крушение при старте
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек
Мир
16:54, Сегодня
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек
Хотел отравить одноклассников: россиянин много лет готовил план мести за школьные обиды
Мир
16:43, Сегодня
Хотел отравить одноклассников: россиянин много лет готовил план мести за школьные обиды
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: