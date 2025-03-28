Токаев выразил соболезнования Корее в связи с жертвами масштабных пожаров

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 марта направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Кореи Хан Док Су, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев с большим сожалением воспринял известие о трагических последствиях масштабных пожаров в Южной Корее, приведших к многочисленным человеческим жертвам и серьезному ущербу окружающей среде.





"Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования народу Кореи, родным и близким погибших. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим родным. Уверен, корейский народ в скором времени преодолеет трудности, вызванные природной стихией", – написал президент.

Лесные пожары охватили юго-восток Южной Кореи. Огонь вспыхнул 21 марта 2025 года в уезде Санчхон (250 км от Сеула) и благодаря сильному ветру быстро перекинулся на соседние регионы. По последним данным, в пожарах погибли 27 человек, еще 32 пострадали.

