Дональд Трамп лично встретил Владимира Путина в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп 15 августа лично встретил российского лидера Владимира Путина на летном поле военной базы в Анкоридже, сообщает Zakon.kz.

Сначала на Аляске приземлился самолет Трампа, затем прилетел Путин.

Оба лидера одновременно вышли из самолетов и направились друг к другу по параллельным красным ковровым дорожкам. На специально установленном постаменте они пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами. В момент встречи Дональд Трамп приветствовал Путина аплодисментами. После церемонии президенты вместе прошли мимо почетного караула.



После официальной части Путин и Трамп сели в Cadillac, принадлежащий американской стороне, и отправились к месту проведения переговоров.

Также стало известно, что запланированная встреча один на один между президентами пройдет в другом формате – при участии советников обоих лидеров. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

По ее данным, к Трампу присоединится госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. К Путину присоединятся глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Вместе с тем, секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин после встречи с Трампом в Анкоридже возложит цветы к могиле советских летчиков.

