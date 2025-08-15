#АЭС в Казахстане
Мир

Дональд Трамп лично встретил Владимира Путина в Анкоридже

Дональд Трамп, Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 00:10 Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп 15 августа лично встретил российского лидера Владимира Путина на летном поле военной базы в Анкоридже, сообщает Zakon.kz.

Сначала на Аляске приземлился самолет Трампа, затем прилетел Путин. 

Оба лидера одновременно вышли из самолетов и направились друг к другу по параллельным красным ковровым дорожкам. На специально установленном постаменте они пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами. В момент встречи Дональд Трамп приветствовал Путина аплодисментами. После церемонии президенты вместе прошли мимо почетного караула.

После официальной части Путин и Трамп сели в Cadillac, принадлежащий американской стороне, и отправились к месту проведения переговоров. 

Также стало известно, что запланированная встреча один на один между президентами пройдет в другом формате – при участии советников обоих лидеров. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

По ее данным, к Трампу присоединится госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. К Путину присоединятся глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Вместе с тем, секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин после встречи с Трампом в Анкоридже возложит цветы к могиле советских летчиков.

В ночь на 16 августа на Аляске (США) состоятся переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Это первая после 2019 года личная встреча президентов двух стран. Что известно к этому часу, можно узнать здесь.

Диана Абдуллаева
