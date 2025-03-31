Куры в аренду за 120 тысяч тенге: немецкий банкир открыл необычный бизнес

59-летний банкир из Германии Рюдигер Гертнер решил сменить карьеру и заняться нестандартным бизнесом – давать в аренду кур, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Bild, идея "пришла к нему из детства".

"В моей семье всегда держали кур. Я заметил, как успокаивающе действует наблюдение за этими птицами. Захотелось делиться этим чувством с другими", – объяснил немец.

Как уточняется, бизнес его начался с четырех кур и петуха. В данное время он является владельцем 20 птиц.

"Мои девочки, как я их называю, очень доверчивы – любят обниматься и привыкли к людям", – заявил Рюдигер.

Банкир уверяет, что его услуга получила неожиданный спрос.

"Для многих клиентов куры становятся настоящими антидепрессантами – отгоняют одиночество и дарят радость", – отмечает Гертнер.

Схема бизнеса выглядит следующим образом: Гертнер доставляет клиентам кур с передвижным вольером и проводит инструктаж. Аренда четырех птиц на две недели обходится в 220 евро (около 120 тыс. тенге), включая все отложенные яйца. Для социальных учреждений предусмотрены скидки.

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