Мир

27-летний банкир отказался от шестизначной зарплаты и уехал разводить кур

Бизнесмен из Канады и птицы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 07:56 Фото: Andrew Fletcher
27‑летний миллионер из Канады Эндрю Флэтчер уволился из престижного корпоративного банка и уехал на Филиппины, чтобы разводить там кур. Ради этого он вложил в ферму свои сбережения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лайфхакер, получив степень MBA, в 23 года он устроился в Scotiabank – один из пяти крупнейших банков Канады. На работе ему нужно было проводить встречи с топ‑менеджерами и заключать сделки, за что он стабильно получал 150 тысяч канадских долларов в год (52 млн 508 тыс. 259 тенге).

Первое время парень радовался должности и зарплате, но скоро устал каждый день носить костюмы.

Фото: Andrew Fletcher

В прошлом году Эндрю узнал, что семья его партнера по бизнесу родом из Филиппин и работает в птицеводстве. Он очень заинтересовался этой темой. В августе канадец уволился, а в октябре переехал в провинцию Кесон.

Там бывший банкир столкнулся с первой проблемой: он ничего не знал о разведении кур. Ему пришлось сразу же нанять двух местных специалистов и первое время полностью полагаться на их опыт.

Так он узнал, что уход за цыплятами – круглосуточная работа, требующая строгого контроля условий. Если сломается вентилятор или отключится электричество хотя бы на час, то можно потерять все поголовье.

Эндрю также раскрыл свои расходы. Участок обошелся в 100 тысяч канадских долларов (35 млн 5 тыс. 506 тенге). Его собственная ферма пока строится, но параллельно он арендует комплекс поменьше, чтобы изучить процесс на практике.

Этим бизнесом Эндрю занимается всего четыре месяца, поэтому прибыли пока нет. Но он уверен, что все впереди.

Ранее стало известно, смогло ли правительство Казахстана сдержать цены на основные продукты питания.

Аксинья Титова
