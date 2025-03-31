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Мир

63 млн тенге за детей от подростка: в Китае гремит скандал вокруг суррогатного материнства

девочка-подросток стала суррогатной матерью в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 01:53 Фото: pixabay
17-летняя китаянка из автономного округа Ляншань-И в провинции Сычуань стала суррогатной матерью близнецов и поставщиком яйцеклеток для 50-летнего мужчины за 900 тыс. юаней (более 63 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание South China Morning Post, активист по борьбе с торговлей людьми Шангуань Чжэньи через соцсети заявил о том, что 2 февраля девушка-подросток выступила суррогатной матерью для 50-летнего жителя провинции Цзянси. Также сообщалось, что на момент имплантации эмбриона девушке, родившейся в мае 2007 года, было всего 16 лет. Информация шокировала жителей страны.

Отмечается, что заказчик подписал соглашение с медицинской компанией, в котором была указана сумма гонорара исполнительнице в размере 730 тыс. юаней (более 51 млн тенге), при этом он просил именно мальчиков-близнецов.

Согласно данным портала, мужчина не был женат, поэтому после рождения детей ему пришлось выдать девушку за свою жену, чтобы получить свидетельства о рождении и зарегистрировать новорожденных. В общей сложности он заплатил за все более 900 тыс. юаней, но сколько получила несовершеннолетняя, пока неизвестно.

Между тем, пользователи соцсетей потребовали привлечь отца детей к уголовной ответственности.

В ответ на общественный запрос Комиссия по здравоохранению города Гуанчжоу заявила, что начала проверку информации.

Ранее сообщалось, что Меган Фокс родила четвертого ребенка.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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