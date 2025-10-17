Выкуп в 92 миллиона тенге заплатил 74-летний дедушка за молодую невесту в Индонезии
Согласно данным The South China Morning Post, свадьбу сыграли 1 октября. Жених публично объявил о своем намерении взять в жены 24-летнюю красавицу и вручил за нее чек на внушительную сумму.
Как уточняется, изначально предполагалось, что выкуп будет не более 1 млрд рупий, но в последний момент жених увеличил его в три раза.
Щедрый жених также раздал гостям церемонии по 100 тыс. рупий наличными (более 3,3 млн тенге).
После свадьбы в СМИ разразился скандал. Отмечается, что компания, которая занималась организацией фотосессии молодоженов, публично заявила, что не получила гонорар за работу, а жених якобы скрылся вместе с невестой. Но жених и родственники со стороны невесты опровергли эту информацию.
