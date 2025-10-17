#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Мир

Выкуп в 92 миллиона тенге заплатил 74-летний дедушка за молодую невесту в Индонезии

огромный выкуп заплатил за невесту дедушка из Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 20:39 Фото: pixabay
В округе Патисан индонезийской провинции Восточная Ява 74-летний мужчина заплатил выкуп за 24-летнюю невесту в размере трех миллиардов рупий (более 92 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Согласно данным The South China Morning Post, свадьбу сыграли 1 октября. Жених публично объявил о своем намерении взять в жены 24-летнюю красавицу и вручил за нее чек на внушительную сумму.

Как уточняется, изначально предполагалось, что выкуп будет не более 1 млрд рупий, но в последний момент жених увеличил его в три раза.

Щедрый жених также раздал гостям церемонии по 100 тыс. рупий наличными (более 3,3 млн тенге).

После свадьбы в СМИ разразился скандал. Отмечается, что компания, которая занималась организацией фотосессии молодоженов, публично заявила, что не получила гонорар за работу, а жених якобы скрылся вместе с невестой. Но жених и родственники со стороны невесты опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, можно ли в Казахстане выбрать красивую дату для регистрации брака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
30 миллионов тенге за сахар заплатили мошеннице жители ВКО
21:07, 30 октября 2024
30 миллионов тенге за сахар заплатили мошеннице жители ВКО
92-летняя пенсионерка из Рудного поговорила с телефонными мошенниками и лишилась 1,5 млн тенге
23:40, 01 ноября 2023
92-летняя пенсионерка из Рудного поговорила с телефонными мошенниками и лишилась 1,5 млн тенге
Секретом долголетия поделилась 92-летняя китаянка
01:56, 16 июня 2025
Секретом долголетия поделилась 92-летняя китаянка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: