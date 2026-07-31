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Мир

На Галапагосах впервые за 20 лет нашли одну из самых неуловимых акул

акула, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:14 Фото: pexels
Ученые впервые более чем за 20 лет зафиксировали у Галапагосских островов гладкую акулу-молот – один из самых редких и малоизученных видов этих хищников, сообщает Zakon.kz.

Как уточняют исследователи, это открытие подтвердило, что архипелаг по-прежнему хранит множество научных загадок.

Специалисты не только вновь обнаружили этот вид, но и впервые задокументировали скопление молодых гладких акул-молотов. По их словам, это указывает на то, что воды Галапагосов служат важным "детским садом" для этих животных, где они проводят первые годы жизни перед выходом в открытый океан.

"Галапагосские острова известны огромными стаями гребнеголовых акул-молотов, однако гладкие акулы-молоты официально не встречались здесь более двух десятилетий. Мы до сих пор очень мало знаем о том, где они кормятся, мигрируют и каково состояние их популяции", – отметила сотрудница Техасского университета A&M Мария Антония.

Принадлежность обнаруженных акул к редкому виду ученые подтвердили с помощью генетического анализа. Несмотря на внешнее сходство с гребнеголовыми акулами-молотами, гладкие отличаются отсутствием характерной выемки в центральной части головы.

Сейчас специалисты изучают поведение животных с помощью подводных видеосистем, анализа ДНК и исследования рациона. Они пытаются выяснить, как долго акулы остаются в районе Галапагосов, где еще встречаются и связана ли местная популяция с другими группами в восточной части Тихого океана.

По словам ученых, которые приводит издание The Independent, результаты исследования помогут разработать более эффективные меры по сохранению редкого вида. К сожалению, гладкие акулы-молоты находятся под угрозой из-за чрезмерного вылова. Даже покидая охраняемые морские территории, они могут попадать в районы интенсивного промышленного рыболовства.

"Если нам удастся определить места размножения, миграционные маршруты и связи между популяциями, это поможет улучшить меры по охране вида не только на Галапагосах, но и во всем восточном тропическом регионе Тихого океана", – отметила Мария Антония.

Немного ранее сообщалось, что у берегов Ньюфаундленда (США) снова зафиксировали крупную белую акулу по кличке Эрнст, которая на несколько месяцев пропала из поля зрения исследователей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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