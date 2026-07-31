На Галапагосах впервые за 20 лет нашли одну из самых неуловимых акул

Ученые впервые более чем за 20 лет зафиксировали у Галапагосских островов гладкую акулу-молот – один из самых редких и малоизученных видов этих хищников, сообщает Zakon.kz.

Как уточняют исследователи, это открытие подтвердило, что архипелаг по-прежнему хранит множество научных загадок.

Специалисты не только вновь обнаружили этот вид, но и впервые задокументировали скопление молодых гладких акул-молотов. По их словам, это указывает на то, что воды Галапагосов служат важным "детским садом" для этих животных, где они проводят первые годы жизни перед выходом в открытый океан.

"Галапагосские острова известны огромными стаями гребнеголовых акул-молотов, однако гладкие акулы-молоты официально не встречались здесь более двух десятилетий. Мы до сих пор очень мало знаем о том, где они кормятся, мигрируют и каково состояние их популяции", – отметила сотрудница Техасского университета A&M Мария Антония.

Принадлежность обнаруженных акул к редкому виду ученые подтвердили с помощью генетического анализа. Несмотря на внешнее сходство с гребнеголовыми акулами-молотами, гладкие отличаются отсутствием характерной выемки в центральной части головы.

Сейчас специалисты изучают поведение животных с помощью подводных видеосистем, анализа ДНК и исследования рациона. Они пытаются выяснить, как долго акулы остаются в районе Галапагосов, где еще встречаются и связана ли местная популяция с другими группами в восточной части Тихого океана.

🔻Unique hammerhead shark spotted near the Galápagos Islands for the first time in over 20 years. Sighting confirmed by DNA analysis.



"Scientists have spotted an elusive shark called the smooth hammerhead shark (Sphyrna zygaena) in the archipelago off the coast of Ecuador for… — Linda Britton-Fairchild (@FairchildL3853) July 31, 2026

По словам ученых, которые приводит издание The Independent, результаты исследования помогут разработать более эффективные меры по сохранению редкого вида. К сожалению, гладкие акулы-молоты находятся под угрозой из-за чрезмерного вылова. Даже покидая охраняемые морские территории, они могут попадать в районы интенсивного промышленного рыболовства.

"Если нам удастся определить места размножения, миграционные маршруты и связи между популяциями, это поможет улучшить меры по охране вида не только на Галапагосах, но и во всем восточном тропическом регионе Тихого океана", – отметила Мария Антония.

Немного ранее сообщалось, что у берегов Ньюфаундленда (США) снова зафиксировали крупную белую акулу по кличке Эрнст, которая на несколько месяцев пропала из поля зрения исследователей.