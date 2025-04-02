Около 24 миллионов тенге на зубы: стало известно, что произошло с Ефремовым в тюрьме

Российский актер Михаил Ефремов в колонии редко посещал медицинский лазарет, в связи с чем потерял почти половину зубов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, эксперты подсчитали сумму, которую придется выложить артисту на лечение.





"Для актера в силу профессии без хорошей улыбки не обойтись. Художественная реставрация и установка имплантов может обойтись Ефремову в круглую сумму. По мнению специалистов, артисту предстоит в будущем потратить на свою улыбку до 3-4 млн рублей (17,9-23,9 млн тенге)", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что 61-летний актер выходит на свободу. Такое решение принял суд. Обвинение, прокуратура, адвокат и колония не возражали против применения к Михаилу Ефремову условно-досрочного освобождения.

Позже сын артиста Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер, будучи пьяным, выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.