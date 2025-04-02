Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов "исповедался"

Разбирательство по делу блогера-миллионника Аяза Шабутдинова началось еще в ноябре 2023 года. Бизнес-коуча задержали по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. А сегодня, 2 апреля 20205 года, он признал вину, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, Шабутдинов создал организованную преступную группу, участники которой продавали клиентам якобы образовательные программы, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.

От действий преступной группы пострадали 113 человек, которые заплатили за тренинги от 60 тысяч (355 тысяч тенге) до 12 миллионов рублей (более 71 млн тенге). При этом общий ущерб превысил 57 миллионов рублей (почти 390 млн тенге).

В своем Telegram-канале Шабутдинов написал почти что исповедь:

"Я признаю, что это моя вина. Последние полтора года стали для меня временем глубоких размышлений и переоценки ценностей. У меня было много времени подумать на тем, какие ошибки я совершил и не хочу повторить. Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ. А также горжусь теми, кому эти курсы помогли и стали источником роста бизнеса. И хочу отметить, что никогда не действовал со злыми намерениями. На каждой планерке мы обсуждали результаты клиентов и думали, как сделать их еще лучше".

По его словам, методы, которым он пользовался, нуждаются в пересмотре.

"Осознаю свои ошибки и хочу приносить людям реальную пользу – это смысл, который я вижу для себя в будущем. Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия". Аяз Шабутдинов

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