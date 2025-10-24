#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.11
623.51
6.61
Мир

Блогер Аяз Шабутдинов ожидает решения суда

Приговор суда для Аяза Шабутдинова , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 08:37 Фото: Telegram/Прокуратура Москвы
Стало известно, какой срок в колонии общего режима грозит российскому блогеру Аязу Шабутдинову, сообщает Zakon.kz.

Блогеру Аязу Шабутдинову грозит восемь лет колонии общего режима, передает пресс-служба прокуратуры города Москвы в своем Telegram-канале. Прокуратура просит признать его виновным в 113 эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Предполагается штраф более чем 15,5 млн рублей с лишением на пять лет права заниматься реализацией образовательных программ, в том числе в Сети.

По версии обвинения, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись. По данным прокуратуры, пострадали 113 человек, общий ущерб превысил 57 млн рублей.

Блогера, снявшую скандальные видео в метро Узбекистана, доставили в полицию Алматы. Теперь состоится суд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов "исповедался"
19:54, 02 апреля 2025
Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов "исповедался"
Блогеру Аязу Шабутдинову продлили арест
21:46, 12 декабря 2023
Блогеру Аязу Шабутдинову продлили арест
Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве
16:19, 03 ноября 2023
Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: