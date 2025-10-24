Блогер Аяз Шабутдинов ожидает решения суда

Стало известно, какой срок в колонии общего режима грозит российскому блогеру Аязу Шабутдинову, сообщает Zakon.kz.

Блогеру Аязу Шабутдинову грозит восемь лет колонии общего режима, передает пресс-служба прокуратуры города Москвы в своем Telegram-канале. Прокуратура просит признать его виновным в 113 эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Предполагается штраф более чем 15,5 млн рублей с лишением на пять лет права заниматься реализацией образовательных программ, в том числе в Сети.

По версии обвинения, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись. По данным прокуратуры, пострадали 113 человек, общий ущерб превысил 57 млн рублей.

