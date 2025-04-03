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Мир

Чем знаменит самый богатый житель Японии

Тадаши Янаи занимает 30 место в списке Forbes, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 08:33 Фото: Facebook/uniqlo
Самый богатый японец в мире Тадаши Янаи имеет в своей биографии множество противоречивых фактов, сообщает Zakon.kz.

О самом богатом японце в мире вновь заговорили, когда он занял 30-е место в перечне самых богатых людей планеты. Это стало известно после того, как 1 апреля американский журнал Forbes опубликовал новый отчет.

Так, имея личное состояние в 4,51 млрд долларов, Тадаши Янаи является владельцем торговой марки Uniqlo.

Он родился в 1949 году. Плохо учился в школе, балагурил в престижном токийском Университете Васэда, но в 1971 году все же получил там степень бакалавра по экономике и политическим наукам. Тогда же занялся розничной торговлей, унаследовал магазин мужской одежды своего отца. Полностью перестроив его бизнес-модель, в 1982 году успешно запустил в Хиросиме первый магазин.

Это одежда, которую покупают без особых раздумий и потом легко меняют на что-то новенькое. Доступные цены за счет дешевого пошива в бедных развивающихся странах, гарантированное приличное качество и большой выбор моделей всех цветов в раскованном прогулочном уличном стиле характерны для этой одежды. Uniqlo сейчас имеет более 2,5 тыс. магазинов по всему миру. В том числе и в Казахстане.

Это самый успешный японский бизнес-проект за пределами сферы автомобилей, электроники, точного машиностроения, аниме и компьютерных игр.

Янаи примерно в 7,6 раза беднее Илона Маска, который впервые за последние три года вновь занял первое место в этом списке.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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