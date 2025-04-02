Окно возможностей: что будет с Казахстаном, если Трамп введет пошлины на российскую нефть

Эксперты рассказали Zakon.kz, как введение пошлин на российскую нефть, о которых заявил президент США, может потенциально отразиться на казахстанской экономике и курсе тенге.

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении пошлины в размере 25% или 50%, которая затронет страны, покупающие российскую нефть. По словам американского президента, такой сценарий потенциально может реализоваться, если не удастся заключить соглашение о прекращении военных действий в Украине. С чем еще было связано это заявление, можно прочитать в данной статье.

Вслед за этим котировки нефти Brent подорожали – до 74,8 доллара за баррель. Но по итогам вторника, 1 апреля, цена снова снизилась до 74,5 доллара за баррель (−0,4%). По информации АФК, это могло произойти на фоне опасений о том, что новые американские пошлины могут усилить глобальную торговую войну и негативно сказаться на спросе на сырье.

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Фото: Trading Economics

Вместе с тем эксперты полагают, что при потенциальном введении вторичных пошлин в отношении российской нефти Казахстан может в некоторой степени оказаться в выигрышном положении. И вот почему.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев поясняет, что в случае если российская нефть будет заблокирована или ее поставки на мировой рынок будут затруднены, это станет фактором роста цен на нефть. Соответственно, при росте цен Казахстан сможет заработать больше на продаже сырья. Похожего мнения придерживается и финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

"Можно сказать, что это временное окно возможностей. Казахстанская нефть, в частности, наш бренд нефти (KEBCO. – Прим. ред.), несмотря на транспортировку через территорию России, не попадает под санкции, что делает его привлекательным для Европы". Расул Рысмамбетов

Однако такая ситуация может дать определенные преимущества только в краткосрочной перспективе. В данном случае следует учитывать зависимость страны от российской транспортной инфраструктуры. Казахстан отправляет 80% нефти через российские маршруты, что является серьезным фактором риска.

Эксперт отметил, что казахстанский бренд нефти уже занял свою нишу после введения эмбарго со стороны ЕС на поставки российских нефтепродуктов. Таким образом, если ограничения на российскую нефть усилятся, цены на казахстанское сырье могут вырасти и на спотовом рынке. Однако увеличить экспорт без рисков в любом случае будет сложно, в том числе и потому, что наращивание объемов поставок может вызвать недовольство ОПЕК+.

Как ситуация может отразиться на курсе тенге?

Расул Рысмамбетов предполагает, что если российская нефть подорожает на западных рынках, это, скорее всего, поддержит тенге. Казахстанский экспорт сохраняет стабильный спрос в ЕС, а общий рост цен на нефть позитивно скажется на экономике.

В то же время Арман Бейсембаев считает, что гарантировать укрепление казахстанской нацвалюты при реализации угроз Трампа нельзя. Возможность укрепления есть, но вероятность этого события остается под вопросом. Ведь несмотря на рост цен на нефть, курс тенге все же остается под контролем.

"Представим, что Трамп "разозлился" на Россию и начал вводить определенные пошлины, ограничения. Все испугались и перестали покупать российскую нефть. К чему это приведет? Цены на нефть пойдут вверх. Но надо понимать, что рубль полетит вниз. Потому что курс рубля преимущественно формируется продажами нефти". Арман Бейсембаев

В результате слабеющий рубль может утянуть за собой и тенге. То есть, может сложиться парадоксальная ситуация, когда нефть дорожает, но при этом и рубль, и тенге слабеют. С одной стороны, для бюджета Казахстана это может быть выгодно, но для экономики в целом – сценарий стрессовый, резюмировал аналитик.

В свою очередь Расул Рысмамбетов добавил, что для снижения рисков Казахстану придется активно работать над диверсификацией маршрутов, а дипломатам, трейдерам и регуляторам потребуется приложить серьезные усилия для маркировки нефти. В целом санкции против российской нефти могут дать Казахстану временные выгоды, но долгосрочные перспективы остаются неопределенными.

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