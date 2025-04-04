Туриста из США арестовали за высадку на запретном острове с диким племенем

3 апреля индийская полиция сообщила об аресте американского туриста, который пробрался на строго охраняемый остров, прихватив с собой кокос и банку диетической колы для племени, не тронутого индустриальным миром, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, 24-летний Михаил Поляков ступил на закрытую территорию Северного Сентинельского острова – части Андаманских островов в Индии – в попытке встретиться с сентинельцами, численность которых составляет около 150 человек.

Фото: Youtube/Neo-Orientalist

Всем посторонним, как индийцам, так и иностранцам, запрещено приближаться к острову на расстояние менее 5 км, чтобы защитить коренное население от внешних болезней и сохранить их образ жизни.

В последний раз сентинельцы попали в заголовки международных новостей в 2018 году, когда они убили 27-летнего Джона Аллена Чау, американского миссионера, незаконно высадившегося на их пляже.

Тело Чау не было найдено, и расследование его смерти не проводилось, поскольку индийский закон запрещает кому-либо посещать остров.

Полиция сообщила, что Поляков за последние месяцы дважды посещал запретный регион. Впервые он воспользовался надувным каяком в октябре 2024 года, но был остановлен персоналом отеля. Поляков предпринял еще одну неудачную попытку во время визита в январе 2025 года.

На этот раз Поляков использовал другую надувную лодку с мотором, чтобы преодолеть около 35 км открытого моря от главного архипелага.

Сентинельцы, чей язык и обычаи остаются загадкой для посторонних, избегают любых контактов и проявляют враждебность ко всем, кто пытается сблизиться.

Индийские власти привлекли к ответственности всех местных жителей, которые способствовали попыткам проникновения на остров и пытались помочь Полякову.

Ранее сообщалось, что американец с оружием спокойно прошел через досмотр двух аэропортов.

