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Туризм

Рукотворные острова: какие страны строят насыпи для привлечения туристов

Международный аэропорт Кансай (Япония), фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 06:55 Фото: wikipedia
Сингапур решил расширить территорию, объединив остров Сентоса с соседним Пулау Брани. Страна планирует получить курорт, который привлечет туристов со всего мира, сообщает Zakon.kz.

Издание Travel сделало подборку стран и городов, которые могут похвастаться искусственными курортами посреди воды.

Сочи (Россия)

Рукотворный остров появится на одном из главных российских курортов. Впервые о проекте заговорили в 2024 году, а завершить строительство обещают в 2031-м. Площадь насыпной территории составит 50 гектаров, что сравнимо с 70 футбольными полями. На нем разместят отели, спортивные и прогулочные зоны, комплекс апартаментов и даже центр изучения Черного моря.

Дубай (ОАЭ)

Палм-Джумейра – один из символов Дубая и самых известных искусственных островов в мире. Проект реализовали в очень короткие сроки: строительство началось в 2001-м году, и спустя пять лет здесь появилась первая застройка. Сейчас там расположены виллы и курортный комплекс Atlantis The Palm с аквапарком, дельфинарием и гигантским аквариумом.

Монако

В крошечном княжестве, площадь которого меньше, чем у Центрального парка Нью-Йорка, проживает около 39 тысяч жителей. В конце 2024 года государство увеличило территорию на 3% за счет нового эко-района Маретерра, расположившегося на небольшом насыпном острове площадью 6 га. В море построили бетонные камеры, откачали воду и завезли около 750 тыс. тонн песка.

Доха (Катар)

В столице страны расположен искусственный остров, который носит название "Жемчужина Катара" или "аравийская Ривьера". Район Qanat Quartier напоминает Венецию с каналами, пешеходными мостиками и красочными домами. На острове много ресторанов, бутиков, торговых центров и других мест, привлекающих туристов.

Абу-Даби (ОАЭ)

В столице Эмиратов расположен остров Яс. Именно здесь находятся все главные развлечения Абу-Даби: гоночная трасса "Яс Марина", где проводят заезды Формулы-1, парки аттракционов Warner Bros. World и Ferrari World, аквапарк Yas Waterworld Abu Dhabi, океанариум.

Мальдивы

В связи с ростом популярности Мальдив у туристов и нехваткой земли правительство построило уже несколько насыпных островов. Один из самых известных из них – Хулхумале – жилой район, который создали, чтобы расселить столицу Мале, где уже не хватало места.

Флорида (США)

Флорида может похвастаться Венецианскими островами – так называется цепочка из семи искусственных островов в заливе Бискейн, соединенных мостами с материковой частью Майами и Майами-Бич.

Международный аэропорт Кансай (Япония)

Региону Кансай нужен был круглосуточный авиахаб: международный аэропорт Осака уже не справлялся с нагрузкой. Однако из-за высокой плотности населения найти подходящее место для столь масштабного проекта на земле было невозможно. В итоге стройку перенесли в Осакский залив и сделали рукотворный остров для новой воздушной гавани.

Ранее мы писали о том, что в красивой провинции Испании предлагают мигрантам бесплатное жилье и работу.

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Аксинья Титова
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