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Мир

Китай ответил на пошлины Трампа

Китай ответил на пошлины Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 16:22 Фото: wikimedia
Китай введет дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 апреля объявил Госсовет КНР, пишет РИА Новости.

"На все импортные товары, происходящие из США, будет введена дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины", – говорится в сообщении на сайте Госсовета.

В заявлении ведомства указано, что это ответные меры на действия США, которые "не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания".

Отметим, что в марте 2025 года Китай ввел дополнительные тарифы в размере 10-15% на сельскохозяйственную продукцию из США. Это было ответом на то, что президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на товары из Китая: с 10 до 20%.

Кроме того, сегодня, 4 апреля, Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения. И еще 11 американских компаний вошли в список ненадежных за военное сотрудничество с Тайванем.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 16:22
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Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Таможенные пошлины в отношении импорта из Китая будут установлены в размере 34%.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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