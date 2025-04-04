Трамп показал "золотую карту" для богатых мигрантов

Президент США Дональд Трамп показал, как выглядит дизайн "золотой карты", которую могут приобрести состоятельные иностранные инвесторы для получения американского гражданства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, стоить карта будет 5 млн долларов (более 2,5 млрд тенге).

"За 5 млн долларов это может стать вашим. Знаете, что это за карта? Это карта Трампа", – цитирует издание американского лидера.

Также Трамп показал пластиковую карту золотого цвета, на которой размещен его портрет. По его словам, программа начнет работать примерно через две недели. Глава США добавил, что первым такую карту приобрел он сам.

Trump unveils $5 million ‘gold card’ for rich migrants emblazoned with his image https://t.co/FsCkxYQgGr pic.twitter.com/2YuzV6Mtme — New York Post (@nypost) April 3, 2025

Ранее сообщалось, что в США перестанут давать гражданство детям иностранцев. Затем команда Трампа заявила, что готовит планы по ужесточению правил получения гражданства США.