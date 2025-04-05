Торговые пошлины Трампа вступили в силу

Таможенники США начали взимать односторонний 10-процентный тариф на весь импорт из многих стран, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, первоначальный "базовый" тариф в размере 10% вступил в силу в морских портах, аэропортах и ​​таможенных складах США, ознаменовав полный отказ от системы взаимно согласованных тарифных ставок, действовавшей после Второй мировой войны.

На следующей неделе должны вступить в силу более высокие пошлины на товары из 57 крупных торговых партнеров. В списке оказался и Казахстан. Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, прокомментировали в Минторговли РК.

Подписание президентом США Дональдом Трампом указа о введении новых таможенных пошлин в отношении десятков стран ввергло весь мир в шок. В СМИ говорят о начале новой "торговой войны". Какие могут быть последствия от повышения ввозных пошлин до 27% для Казахстана, читайте в материале Zakon.kz.