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Мир

Торговые пошлины Трампа вступили в силу

США, президент США, Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 11:22 Фото: flickr/Gage Skidmore
Таможенники США начали взимать односторонний 10-процентный тариф на весь импорт из многих стран, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, первоначальный "базовый" тариф в размере 10% вступил в силу в морских портах, аэропортах и ​​таможенных складах США, ознаменовав полный отказ от системы взаимно согласованных тарифных ставок, действовавшей после Второй мировой войны.

На следующей неделе должны вступить в силу более высокие пошлины на товары из 57 крупных торговых партнеров. В списке оказался и Казахстан. Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, прокомментировали в Минторговли РК.

Подписание президентом США Дональдом Трампом указа о введении новых таможенных пошлин в отношении десятков стран ввергло весь мир в шок. В СМИ говорят о начале новой "торговой войны". Какие могут быть последствия от повышения ввозных пошлин до 27% для Казахстана, читайте в материале Zakon.kz.

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Андрей Дюсупов
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