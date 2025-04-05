Митинги начались в Сеуле после импичмента президента Южной Кореи
Люди требовали немедленно вернуть Юна на прежнюю должность, пишет Yonhap.
"Тысячи представителей консервативных групп собрались на площади Кванхвамун в центре Сеула на следующий день после вынесения решения Конституционным судом. По оценкам полиции, в субботней акции протеста приняли участие около 18 тыс. человек", – говорится в сообщении агентства.
Протестующие скандировали лозунги: "Импичмент – это мошенничество" и "Распустить Конституционный суд". Они также призвали "искоренить антигосударственные силы", имея в виду оппозиционных деятелей.
Один из участников заявил, что общественность должна "воспользоваться правом на сопротивление" и бойкотировать внеочередные выборы, которые должны состояться в течение 60 дней.
О том, что Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны, сообщалось 4 апреля. Его отстранили от должности. Президентские выборы должны состояться в течение 60 дней. Ожидается, что они пройдут 3 июня 2025 года.
Юн Сок Ёль объявил военное положение поздним вечером 3 декабря 2024 года. Он объяснил это решение угрозой со стороны КНДР и необходимостью сохранения свободного конституционного строя. Президент также обвинил оппозицию в "антигосударственной деятельности по подготовке мятежа".
В четверг, 5 декабря 2024 года, полиция начала расследование по обвинению президента Юн Сок Ёля в государственной измене из-за введения военного положения.