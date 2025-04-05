#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
504.34
556.34
5.97
Мир

Митинги начались в Сеуле после импичмента президента Южной Кореи

Южная Корея, президент Южной Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 17:06 Фото: Instagram/sukyeol.yoon
Сторонники бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля вышли на митинг в субботу, 5 апреля, чтобы выразить свое несогласие с решением Конституционного суда об импичменте, сообщает Zakon.kz.

Люди требовали немедленно вернуть Юна на прежнюю должность, пишет Yonhap.

"Тысячи представителей консервативных групп собрались на площади Кванхвамун в центре Сеула на следующий день после вынесения решения Конституционным судом. По оценкам полиции, в субботней акции протеста приняли участие около 18 тыс. человек", – говорится в сообщении агентства.

Протестующие скандировали лозунги: "Импичмент – это мошенничество" и "Распустить Конституционный суд". Они также призвали "искоренить антигосударственные силы", имея в виду оппозиционных деятелей.

Один из участников заявил, что общественность должна "воспользоваться правом на сопротивление" и бойкотировать внеочередные выборы, которые должны состояться в течение 60 дней.

О том, что Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны, сообщалось 4 апреля. Его отстранили от должности. Президентские выборы должны состояться в течение 60 дней. Ожидается, что они пройдут 3 июня 2025 года.

Юн Сок Ёль объявил военное положение поздним вечером 3 декабря 2024 года. Он объяснил это решение угрозой со стороны КНДР и необходимостью сохранения свободного конституционного строя. Президент также обвинил оппозицию в "антигосударственной деятельности по подготовке мятежа".

В четверг, 5 декабря 2024 года, полиция начала расследование по обвинению президента Юн Сок Ёля в государственной измене из-за введения военного положения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Самый крупный бриллиант в истории России продемонстрировали ювелиры
Мир
16:06, Сегодня
Самый крупный бриллиант в истории России продемонстрировали ювелиры
В США по ошибке велели украинским беженцам покинуть страну
Мир
15:16, Сегодня
В США по ошибке велели украинским беженцам покинуть страну
Китай может перенаправить часть поставок на рынок Турции из-за пошлин США
Мир
15:01, Сегодня
Китай может перенаправить часть поставок на рынок Турции из-за пошлин США
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: