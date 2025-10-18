В США на протесты против Трампа вышли почти семь миллионов человек

В США на протесты No Kings против политики президента Дональда Трампа вышли почти семь миллионов человек. Власти США пока не публиковали официальных данных о численности протестов в стране, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, на одну из крупнейших однодневных общенациональных демонстраций в истории США 19 октября собрались почти семь миллионов американцев в более чем 2700 городах и населенных пунктах.

Таким образом, в субботу на митинги вышли на два миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций, отметили собеседники агентства.

При этом одни из организаторов акций в центре Чикаго, НКО Indivisible Chicago Alliance, сообщили, что на протест в городе вышли до 250 тысяч человек.

В субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне идут демонстрации под лозунгом No Kings. Первые такие митинги состоялись 14 июня и пришлись на день военного парада и 79-летия президента.

В пятницу Трамп, комментируя Fox News предстоящие протесты против своей политики, заявил, что не считает себя королем.

Ранее Белый дом опубликовал пост после встречи Трампа и Зеленского.