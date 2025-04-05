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Мир

Британского защитника детей задержали по подозрению в педофилии

Мужчина, офис, костюм, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 03:59 Фото: pixabay
Правящая в Великобритании партия лейбористов временно исключила из своих рядов депутата Дэна Норриса после того, как его задержали по подозрению в нескольких эпизодах сексуализированного насилия против детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает британская газета Sun, политика задержали 4 апреля.

"Депутат Дэн Норрис был немедленно временно отстранен от должности Лейбористской партией после того, как была получена информация о его задержании", – приводит издание слова представителя партии лейбористов.

Как уточняет газета, Норрису 65 лет, ранее он работал в Национальном обществе по предотвращению жестокого обращения с детьми.

По словам полиции, преступления, в которых его обвиняют, предположительно, были совершены в 2000-х и 2020-х годах.

Ранее сообщалось, что в США арестовали друга Леонардо Ди Каприо.

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Аксинья Титова
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