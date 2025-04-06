Пик половодья пройден в трех регионах Казахстана

В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана из-за сезона паводков предоставили информацию о ситуации на водохранилищах страны, сообщает Zakon.kz.

Сейчас сброс производят из крупных водохранилищ северных, восточных и центральных областей для приема и безопасного пропуска паводковых вод.

"На водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден", – сообщили в пресс-службе министерства.

По состоянию на 6 апреля 2025 года:

в Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывают 230,56 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища – 151,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища – 15,21 кубометра в секунду;

в Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 450 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища – 436 кубометров в секунду;

из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывают 740 кубометров воды в секунду;

в Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища – 2 кубометра в секунду;

из Кенгирского водохранилища в области Ұлытау сбрасывается 234,8 кубометра воды в секунду;

в Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 1186,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища – 718 кубометров воды в секунду.

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