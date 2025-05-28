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Мир

Испанец напал на учителя и ранил его ножом в ягодицу

испанец напал на учителя и ранил его ножом в ягодицу, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 20:56 Фото: pixabay
В Испании после окончания занятий педагог шел к своей машине. В этот момент сзади на него напал неизвестный мужчина, который ранил жертву ножом в ягодицу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Elcaso, пострадавший получил два неглубоких ранения, но серьезной угрозы для жизни нет. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Учитель же вернулся в здание школы, где ему оказали первую помощь сотрудники.

Согласно данным издания, о происшествии сообщили другие работники школы, которые вызвали скорую помощь и полицию. Правоохранители начали проверку для установления точных обстоятельств нападения. Офицеры провели допросы свидетелей и самой жертвы, которая заявила, что не узнала нападавшего.

Отмечается, что полицейские предполагают, что преступником может быть либо ученик школы, либо родственник одного из них.

Ранее сообщалось, что в Атырау конфликт в ресторане закончился поножовщиной.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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