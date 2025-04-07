Зима вернулась в Москву: заснеженную столицу РФ показали из космоса
Фото: unsplash
В столицу России накануне, 6 апреля 2025 года, неожиданно вернулась настоящая и суровая зима. Заснеженную Москву со спутников показал "Роскосмос", сообщает Zakon.kz.
Соответствующий снимок был опубликован в воскресенье в Telegram-канале российской госкорпорации.
Фото: Telegram/roscosmos_gk
"Зима вернулась в столицу... На Москву обрушился циклон "Зион", который принес с собой снегопады и метели", – говорится под снимком, который сделали спутники "Электро-Л" и "Арктика-М".
Согласно прогнозу Метеобюро, зима в Москву вернулась как минимум до среды.
Фото: mhmb.ru
Отметим, что жители и гости столицы РФ, шокированные резкой сменой погоды, в социальных сетях активно делились кадрами заснеженного города.
Ранее казахстанские синоптики прогнозировали возвращение в республику сильных осадков. А на 7 апреля 2025 года они объявили штормовое предупреждение в 17 областях Казахстана.
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