Зима вернулась в Москву: заснеженную столицу РФ показали из космоса

В столицу России накануне, 6 апреля 2025 года, неожиданно вернулась настоящая и суровая зима. Заснеженную Москву со спутников показал "Роскосмос", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий снимок был опубликован в воскресенье в Telegram-канале российской госкорпорации.

Фото: Telegram/roscosmos_gk

"Зима вернулась в столицу... На Москву обрушился циклон "Зион", который принес с собой снегопады и метели", – говорится под снимком, который сделали спутники "Электро-Л" и "Арктика-М".

Согласно прогнозу Метеобюро, зима в Москву вернулась как минимум до среды.

Фото: mhmb.ru

Отметим, что жители и гости столицы РФ, шокированные резкой сменой погоды, в социальных сетях активно делились кадрами заснеженного города.

Ранее казахстанские синоптики прогнозировали возвращение в республику сильных осадков. А на 7 апреля 2025 года они объявили штормовое предупреждение в 17 областях Казахстана.