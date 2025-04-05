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Общество

Сильные осадки возвращаются в Казахстан: где ожидаются снег и ливни 6 апреля

Сильные осадки возвращаются в Казахстан: где ожидаются снег и ливни 6 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 16:10 Фото: unsplash
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящее воскресенье, 6 апреля 2025 года, предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", лишь в центре республики ожидается погода преимущественно без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на западе, в горных районах юга ожидается сильный дождь, на востоке, в горных районах юго-востока – осадки (дождь, снег)", – говорится в прогнозе.

Также сообщается, что на большей части Казахстана ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-западе ожидается град, на востоке ночью ожидается гололед, на севере, востоке, юго-востоке, в центре – туман.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 16:10
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О том, какой будет погода с 6 по 8 апреля 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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