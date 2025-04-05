Сильные осадки возвращаются в Казахстан: где ожидаются снег и ливни 6 апреля
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Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящее воскресенье, 6 апреля 2025 года, предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", лишь в центре республики ожидается погода преимущественно без осадков.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на западе, в горных районах юга ожидается сильный дождь, на востоке, в горных районах юго-востока – осадки (дождь, снег)", – говорится в прогнозе.
Также сообщается, что на большей части Казахстана ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-западе ожидается град, на востоке ночью ожидается гололед, на севере, востоке, юго-востоке, в центре – туман.
О том, какой будет погода с 6 по 8 апреля 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать по ссылке.
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