В Индии 8-летний ребенок насмерть "загрыз" друга

Конфликт между детьми в штате Уттар-Прадеш Индии закончился убийством. 10-летний мальчик погиб от многочисленных укусов своего 8-летнего соседа, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Times of India, о трагедии стало известно 2 апреля 2025 года. Пока родители десятилетнего мальчика были на ферме, к ребенку пришел в гости восьмилетний сосед, и между детьми произошел конфликт.

Укусы были по всему телу ребенка, на его крик прибежали соседи.

Как раз они и отвезли мальчика в ближайшую больницу. Но медикам не удалось спасти ребенка, так как он потерял слишком много крови.

На восьмилетнего ребенка завели дело за лишение жизни, которое не считают равнозначным убийству. Подозреваемого поместили в государственное учреждение для несовершеннолетних, где могут провести психиатрическую экспертизу.

Ранее стало известно, что жительница Алматы Анастасия Борисова записала видеообращение и разместила на странице в Instagram для привлечения внимания к ситуации, произошедшей в ее семье. Маму Анастасии избили железной дубинкой. По словам Борисовой, сотрудники полиции бездействуют.