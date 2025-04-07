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Мир

В Индии 8-летний ребенок насмерть "загрыз" друга

Индия, 8-летний ребенок, смерть, друг, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 14:46 Фото: pexels
Конфликт между детьми в штате Уттар-Прадеш Индии закончился убийством. 10-летний мальчик погиб от многочисленных укусов своего 8-летнего соседа, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Times of India, о трагедии стало известно 2 апреля 2025 года. Пока родители десятилетнего мальчика были на ферме, к ребенку пришел в гости восьмилетний сосед, и между детьми произошел конфликт.

Укусы были по всему телу ребенка, на его крик прибежали соседи.

Как раз они и отвезли мальчика в ближайшую больницу. Но медикам не удалось спасти ребенка, так как он потерял слишком много крови.

На восьмилетнего ребенка завели дело за лишение жизни, которое не считают равнозначным убийству. Подозреваемого поместили в государственное учреждение для несовершеннолетних, где могут провести психиатрическую экспертизу.

Ранее стало известно, что жительница Алматы Анастасия Борисова записала видеообращение и разместила на странице в Instagram для привлечения внимания к ситуации, произошедшей в ее семье. Маму Анастасии избили железной дубинкой. По словам Борисовой, сотрудники полиции бездействуют.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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