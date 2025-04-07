Алматинку жестоко избили железной дубинкой

Жительница Алматы Анастасия Борисова записала видеообращение и разместила на странице в Instagram для привлечения внимания к ситуации, произошедшей в ее семье. Маму Анастасии избили железной дубинкой. По словам Борисовой, сотрудники полиции бездействуют, сообщает Zakon.kz.

Так, Анастасия требует справедливости.

5 апреля 2025 года на ее маму напал мужчина:

"Он выследил, где она живет, и напал на нее в переулке. От смерти ее спасли парни, которые услышали истошный крик о помощи. Она лежала на земле и кричала, когда он бил ее сверху дубинкой".

Как уверяет дочь пострадавшей, спустя сутки свидетели не опрошены. Также не проведена экспертиза.

"Мы даже не знаем, кто ведет наше дело. На вопрос в дежурной части ответили, что следователь позвонит сам. Ничего по делу не предпринято", – уточнила Анастасия.

"Я хочу добиться справедливого наказания", – заключила девушка в своем обращении.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы уточнили, что по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью человека Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также сказано, что проводится комплекс следственных мероприятий по установлению других обстоятельств произошедшего.

4 апреля 2025 года известный казахстанский актер Шарип Серик оказался в центре скандала после обвинений в избиении со стороны его бывшей девушки Алии Бутеевой. 33-летний артист решил публично извиниться.