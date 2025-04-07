#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
518.31
567.96
6.03
Мир

Американский пенсионер держал дома семь тигров для "эмоциональной поддержки"

Кошка, животное, природа, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 03:30 Фото: pixabay
По данным офиса шерифа округа Нью-Йорк (США), 71-летний Карл Митчелл не имел надлежащих разрешений на владение животными и на протяжении многих лет нарушал другие законы, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, 2 апреля из дома жителя Невады изъяли семь тигров, а его арестовали. Пожилой мужчина заявил, что держал животных, для своей "эмоциональной поддержки".

При аресте "кошатник" сопротивлялся.

"За эти годы мы получали информацию о том, что Митчелла видели выгуливающим тигров на свободе по территории, за пределами его дома", – сказал шериф округа Най Джо Макгилл.

В социальных сетях он публиковал снимки, где люди взаимодействовали с его кошками.

Митчелл заявил, что он "спас" больших кошек от "Короля тигров" Джо Экзотика , бывшего смотрителя зоопарка в Оклахоме, известного по фильму Netflix. Экзотика осудили за заказное убийство зоозащитницы Кэрол Баскин. Сейчас он отбывает 21-летний срок в тюрьме.

Семь тигров изъяли из дома Митчелла и показали ветеринару, который был на месте во время их изъятия. Больших кошек доставят в пункт их временного содержания, пока не появится официальное решение об их освобождении.

Самого Митчелла освобождили под залог в размере 6 тыс. долларов в тот же день. Скоро против него могут быть выдвинуты новые обвинения. Все потому, что несколько животных, изъятых с территории пенсионера, "весили намного меньше нормы", а в некоторых из их мисок с водой росли водоросли. Митчелл предстанет перед судом 15 мая.

Ранее стало известно, что в Индии 8-летний ребенок насмерть "загрыз" друга.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
После введения Трампом пошлин на Китай iPhone могут сильно подорожать
Мир
03:59, 08 апреля 2025
После введения Трампом пошлин на Китай iPhone могут сильно подорожать
Трамп пригрозил и поставил ультиматум Китаю
Мир
23:35, 07 апреля 2025
Трамп пригрозил и поставил ультиматум Китаю
Audi приостанавливает поставки автомобилей в США из-за пошлин Трампа
Мир
18:31, 07 апреля 2025
Audi приостанавливает поставки автомобилей в США из-за пошлин Трампа
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: