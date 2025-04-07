Американский пенсионер держал дома семь тигров для "эмоциональной поддержки"

По данным офиса шерифа округа Нью-Йорк (США), 71-летний Карл Митчелл не имел надлежащих разрешений на владение животными и на протяжении многих лет нарушал другие законы, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, 2 апреля из дома жителя Невады изъяли семь тигров, а его арестовали. Пожилой мужчина заявил, что держал животных, для своей "эмоциональной поддержки".

При аресте "кошатник" сопротивлялся.

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"За эти годы мы получали информацию о том, что Митчелла видели выгуливающим тигров на свободе по территории, за пределами его дома", – сказал шериф округа Най Джо Макгилл.

В социальных сетях он публиковал снимки, где люди взаимодействовали с его кошками.

Митчелл заявил, что он "спас" больших кошек от "Короля тигров" Джо Экзотика , бывшего смотрителя зоопарка в Оклахоме, известного по фильму Netflix. Экзотика осудили за заказное убийство зоозащитницы Кэрол Баскин. Сейчас он отбывает 21-летний срок в тюрьме.

Семь тигров изъяли из дома Митчелла и показали ветеринару, который был на месте во время их изъятия. Больших кошек доставят в пункт их временного содержания, пока не появится официальное решение об их освобождении.

Самого Митчелла освобождили под залог в размере 6 тыс. долларов в тот же день. Скоро против него могут быть выдвинуты новые обвинения. Все потому, что несколько животных, изъятых с территории пенсионера, "весили намного меньше нормы", а в некоторых из их мисок с водой росли водоросли. Митчелл предстанет перед судом 15 мая.

Ранее стало известно, что в Индии 8-летний ребенок насмерть "загрыз" друга.

