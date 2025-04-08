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Мир

Крыша ночного клуба обрушилась во время концерта в столице Доминиканы

крыша ночного клуба обрушилась во время концерта, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 18:17 Фото: pixabay
По меньшей мере 13 человек погибли и десятки пострадали в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго – столице Доминиканы, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, в клубе проходил концерт исполнителя меренге Рубби Переса, пострадал ли он – неизвестно. Однако полагается, что он все еще находится под завалами.

Кроме того известно, что бывший питчер Высшей лиги бейсбола Октавио Дотель оказался среди десятков пропавших без вести.

"Мы предполагаем, что многие еще живы, поэтому власти и участники операции не остановятся, пока мы не найдем последнего человека под завалами", – заявил директор службы по чрезвычайным операциям республики Хуан Мануэль Мендес.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что ураганом снесло крыши шести зданий в Карагандинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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