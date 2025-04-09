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Мир

В Китае живых крокодилов изъяли у должника и выставили на торги

Живых крокодилов выставили на аукцион в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 07:17 Фото: pixabay
Народный суд Наньшаня в Шэньчжэне выставил на продажу 100 тонн живых сиамских крокодилов, сообщает Zakon.kz.

В Китае выращивание и продажа сиамских крокодилов разрешены с 2003 года. Рептилий используют для производства более ста видов товаров – от кожи и мяса до косметики и даже вина. Как пишет South China Morning Post, их стартовую стоимость оценили в 550 тыс. долларов.

Рептилий изъяли у фермы, которая занималась их разведением, но не смогла расплатиться по долгам. Предположительно, 100 тонн крокодилов – это 200-500 особей, каждая из которых весит от 200 до 500 кг.



Участникам торгов должны покрыть все расходы на:

  • отлов;
  • взвешивание;
  • транспортировку животных.

Также они обязаны иметь лицензию на искусственное разведение крокодилов и забрать крокодилов лично.

Онлайн-аукцион состоится на платформе Alibaba и завершится 9 мая. На данный момент ни один участник не зарегистрировался на торги, несмотря на то, что страницу просмотрели порядка четырех тысяч пользователей.

Днями ранее на побережье Дании выбросило тушу семиметрового кита.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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