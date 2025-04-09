В Китае живых крокодилов изъяли у должника и выставили на торги
В Китае выращивание и продажа сиамских крокодилов разрешены с 2003 года. Рептилий используют для производства более ста видов товаров – от кожи и мяса до косметики и даже вина. Как пишет South China Morning Post, их стартовую стоимость оценили в 550 тыс. долларов.
Рептилий изъяли у фермы, которая занималась их разведением, но не смогла расплатиться по долгам. Предположительно, 100 тонн крокодилов – это 200-500 особей, каждая из которых весит от 200 до 500 кг.
Участникам торгов должны покрыть все расходы на:
- отлов;
- взвешивание;
- транспортировку животных.
Также они обязаны иметь лицензию на искусственное разведение крокодилов и забрать крокодилов лично.
Онлайн-аукцион состоится на платформе Alibaba и завершится 9 мая. На данный момент ни один участник не зарегистрировался на торги, несмотря на то, что страницу просмотрели порядка четырех тысяч пользователей.
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