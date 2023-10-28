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ЧП на шахте Костенко: число погибших продолжает расти

шахтер Фото: freepik
По данным АО "АрселорМиттал Темиртау", число погибших при аварии на шахте Костенко достигло 21 человека, сообщает Zakon.kz.
"В шахте остается 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Действует штаб", – сообщили в АМТ.

АО "АрселорМиттал" передадут Казахстану. Об этом стало известно из пресс-службы правительства.

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Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров считает, что компания демонстрирует попустительское отношение к обеспечению безопасности на предприятиях, из-за чего гибнут люди, и ставит под угрозу всех своих рабочих, не вдаваясь в вопросы социальной ответственности бизнеса и обеспечения прав трудящихся.

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

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