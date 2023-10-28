ЧП на шахте Костенко: число погибших продолжает расти

По данным АО "АрселорМиттал Темиртау", число погибших при аварии на шахте Костенко достигло 21 человека, сообщает Zakon.kz.

"В шахте остается 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Действует штаб", – сообщили в АМТ.

АО "АрселорМиттал" передадут Казахстану. Об этом стало известно из пресс-службы правительства.

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Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров считает, что компания демонстрирует попустительское отношение к обеспечению безопасности на предприятиях, из-за чего гибнут люди, и ставит под угрозу всех своих рабочих, не вдаваясь в вопросы социальной ответственности бизнеса и обеспечения прав трудящихся.

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".