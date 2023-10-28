ЧП на шахте Костенко: число погибших продолжает расти
"В шахте остается 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Действует штаб", – сообщили в АМТ.
АО "АрселорМиттал" передадут Казахстану. Об этом стало известно из пресс-службы правительства.
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Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября.
В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.
Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров считает, что компания демонстрирует попустительское отношение к обеспечению безопасности на предприятиях, из-за чего гибнут люди, и ставит под угрозу всех своих рабочих, не вдаваясь в вопросы социальной ответственности бизнеса и обеспечения прав трудящихся.
Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".