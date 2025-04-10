Обрушение в ночном клубе в Доминикане: число погибших увеличилось с 44 до 221 человека

Глава Центра по чрезвычайным ситуациям COE генерал Хуан Мануэль Мендес заявил о том, что число погибших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике достигло 221, еще 189 человек удалось спасти, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным NBC news, генерал не смог сдержать слез перед журналистами, говоря о завершении первого этапа спасательной операции, которую назвал самой трудной задачей за 20 лет руководства центром ЧС.

"Наши данные повергают страну и доминиканские семьи в траур. Нам удалось спасти жизни 189 человек, слава Богу. К сожалению, на настоящий момент число погибших составило 221 человек", – заявил Мендес.

По его словам, со вторника поисковики не смогли найти ни одного выжившего.

Мендес также добавил, что после 53 часов непрерывных поисков спасательные работы официально были завершены.

🚨😔🇩🇴Suben a 218 los muertos por el colapso del techo de un club nocturno en Dominicana.



🔗 https://t.co/U5QERiEvKG pic.twitter.com/3q6iWNya7P — Periódico Granma (@Granma_Digital) April 10, 2025

Ранее сообщалось, что крыша ночного клуба обрушилась на зрителей во время концерта в Доминикане. Тогда предполагалось, что жертвами стали 44 человека.