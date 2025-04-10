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Мир

Обрушение в ночном клубе в Доминикане: число погибших увеличилось с 44 до 221 человека

число жертв выросло до 221 человека, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 23:23 Фото: скриншот видео
Глава Центра по чрезвычайным ситуациям COE генерал Хуан Мануэль Мендес заявил о том, что число погибших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике достигло 221, еще 189 человек удалось спасти, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным NBC news, генерал не смог сдержать слез перед журналистами, говоря о завершении первого этапа спасательной операции, которую назвал самой трудной задачей за 20 лет руководства центром ЧС.

"Наши данные повергают страну и доминиканские семьи в траур. Нам удалось спасти жизни 189 человек, слава Богу. К сожалению, на настоящий момент число погибших составило 221 человек", – заявил Мендес.

По его словам, со вторника поисковики не смогли найти ни одного выжившего.

Мендес также добавил, что после 53 часов непрерывных поисков спасательные работы официально были завершены.

Ранее сообщалось, что крыша ночного клуба обрушилась на зрителей во время концерта в Доминикане. Тогда предполагалось, что жертвами стали 44 человека.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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