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Мир

Не легко быть дочерью президента: гендер-пати Тиффани Трамп обсуждают в соцсети

дочь Дональда Трампа Тиффани раскрыла пол своего будущего ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 01:14 Фото: Instagram/ivankatrump
Дочь действующего президента США Дональда Трампа Тиффани устроила вечеринку в честь будущего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Иванка Трамп в Instagram подтвердила, что у ее младшей сестры родится мальчик.

"В это воскресенье я так весело провела время, планируя и устраивая вечеринку в стиле Питера Рэббита для моей милой сестры Тиффани! (...) Тифф, ты будешь самой замечательной мамой. Твой малыш уже такой любимый – я так счастлива, что ты у меня есть! Люблю тебя!" – написала Трамп.

Поклонники посчитали ее поступок очень милым:

– Вид двух прекрасных, потрясающих дам, ожидающих появления драгоценного малыша, наполняет мое сердце радостью. Иванка выделяется не просто как сестра, а как человек, на которого каждый может рассчитывать. Ее присутствие приносит любовь, позитивную энергию и счастье окружающим, и я искренне благодарен за свет, который она приносит в мир.

– Поздравляю вас и вашу прекрасную семью! Не легко быть дочерью президента. Я хвалю тебя и твою семью!!

– Какой милый праздник! Быть мамой – самое лучшее, особенно мамой мальчика! Вы обе выглядите великолепно. Мне нравится смотреть на тему кролика Питера, классику и все продуманные угощения и украшения!


Младшая дочь бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани вышла замуж за миллиардера из Нигерии Майкла Булоса в ноябре 2022. Празднование свадьбы прошло в поместье политика Мар-а-Ларго во Флориде.

Ранее сообщалось, что состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 500 млн долларов после введения новых таможенных пошлин на импорт из большинства стран мира.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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