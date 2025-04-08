Дональд Трамп обеднел на 500 миллионов долларов

Состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 500 млн долларов после введения новых таможенных пошлин на импорт из большинства стран мира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Forbes, состояние Трампа упало с 4,7 млрд долларов до 4,2 млрд долларов, или на 10%. Причиной этого стало падение стоимости акций компаний Трампа. В частности, Trump Media and Technology Group потеряла 8% цены и 170 млн долларов капитализации.

Отмечается, что также убытки понесли компании Трампа в сфере недвижимости и услуг.

Трамп объявил о "взаимных пошлинах" 2 апреля. Они коснулись множества стран. Для Казахстана установили размер в 27%. Уже японский Nissan Motor рассматривает возможность переноса части своего производства в США для смягчения эффекта от введения американских тарифов.

6 апреля в Соединенных Штатах прошли массовые митинги против Маска и Трампа.

7 апреля главе США предложили отложить ввод пошлин на три месяца. Однако позже Трамп пригрозил и поставил ультиматум Китаю.