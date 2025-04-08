#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.57
566.59
6.05
Мир

Дональд Трамп обеднел на 500 миллионов долларов

Дональд Трамп обеднел на 500 миллионов долларов, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 20:35 Фото: wikimedia/Gage Skidmore
Состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 500 млн долларов после введения новых таможенных пошлин на импорт из большинства стран мира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Forbes, состояние Трампа упало с 4,7 млрд долларов до 4,2 млрд долларов, или на 10%. Причиной этого стало падение стоимости акций компаний Трампа. В частности, Trump Media and Technology Group потеряла 8% цены и 170 млн долларов капитализации.

Отмечается, что также убытки понесли компании Трампа в сфере недвижимости и услуг.

Трамп объявил о "взаимных пошлинах" 2 апреля. Они коснулись множества стран. Для Казахстана установили размер в 27%. Уже японский Nissan Motor рассматривает возможность переноса части своего производства в США для смягчения эффекта от введения американских тарифов.

6 апреля в Соединенных Штатах прошли массовые митинги против Маска и Трампа.

7 апреля главе США предложили отложить ввод пошлин на три месяца. Однако позже Трамп пригрозил и поставил ультиматум Китаю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Россиянка погибла, упав с ребенком с подвесного моста
Мир
20:23, Сегодня
Россиянка погибла, упав с ребенком с подвесного моста
Жениха приговорили к тюремному сроку за "распыление" 33 тысяч тенге на свадьбе в Нигерии
Мир
18:43, Сегодня
Жениха приговорили к тюремному сроку за "распыление" 33 тысяч тенге на свадьбе в Нигерии
Крыша ночного клуба обрушилась на зрителей во время концерта в Доминикане
Мир
18:17, Сегодня
Крыша ночного клуба обрушилась на зрителей во время концерта в Доминикане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: