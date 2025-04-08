Нелегко быть дочерью президента: гендер-пати Тиффани Трамп обсуждают в соцсети

Иванка Трамп в Instagram подтвердила, что у ее младшей сестры родится мальчик.

Поклонники посчитали ее поступок очень милым:

– Вид двух прекрасных, потрясающих дам, ожидающих появления драгоценного малыша, наполняет мое сердце радостью. Иванка выделяется не просто как сестра, а как человек, на которого каждый может рассчитывать. Ее присутствие приносит любовь, позитивную энергию и счастье окружающим, и я искренне благодарен за свет, который она приносит в мир.

– Поздравляю вас и вашу прекрасную семью! Нелегко быть дочерью президента. Я хвалю тебя и твою семью!!

– Какой милый праздник! Быть мамой – самое лучшее, особенно мамой мальчика! Вы обе выглядите великолепно. Мне нравится смотреть на тему кролика Питера, классику и все продуманные угощения и украшения!