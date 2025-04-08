Нелегко быть дочерью президента: гендер-пати Тиффани Трамп обсуждают в соцсети
Иванка Трамп в Instagram подтвердила, что у ее младшей сестры родится мальчик.
"В это воскресенье я так весело провела время, планируя и устраивая вечеринку в стиле Питера Рэббита для моей милой сестры Тиффани! (...) Тифф, ты будешь самой замечательной мамой. Твой малыш уже такой любимый – я так счастлива, что ты у меня есть! Люблю тебя!" – написала Трамп.
Поклонники посчитали ее поступок очень милым:
– Вид двух прекрасных, потрясающих дам, ожидающих появления драгоценного малыша, наполняет мое сердце радостью. Иванка выделяется не просто как сестра, а как человек, на которого каждый может рассчитывать. Ее присутствие приносит любовь, позитивную энергию и счастье окружающим, и я искренне благодарен за свет, который она приносит в мир.
– Поздравляю вас и вашу прекрасную семью! Нелегко быть дочерью президента. Я хвалю тебя и твою семью!!
– Какой милый праздник! Быть мамой – самое лучшее, особенно мамой мальчика! Вы обе выглядите великолепно. Мне нравится смотреть на тему кролика Питера, классику и все продуманные угощения и украшения!
Младшая дочь бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани вышла замуж за миллиардера из Нигерии Майкла Булоса в ноябре 2022. Празднование свадьбы прошло в поместье политика Мар-а-Ларго во Флориде.
Ранее сообщалось, что состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 500 млн долларов после введения новых таможенных пошлин на импорт из большинства стран мира.