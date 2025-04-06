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Мир

Эксперты прогнозируют мощные землетрясения в Китае и окружающих районах

эксперты прогнозируют мощные землетрясения в Китае и окружающих районах, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 20:32 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Сейсмологи из Китая провели исследование и опубликовали предупреждение о возможных мощных землетрясениях, которые ожидаются в их стране и окружающих районах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета South China Morning Post, авторы исследования, проведенного под руководством старшего инженера Чжу Хунбиня из Пекинского агентства по землетрясениям, пришли к выводу, что в КНР и прилегающих регионах в ближайшие годы существует вероятность сильных подземных толчков, подобных тем, что произошли недавно в Мьянме. Ученые проанализировали около 150 лет сейсмических данных – с 1879 года по настоящее время, чтобы выделить шесть основных активных периодов землетрясений.

"В настоящее время регион может вступать в зарождающуюся фазу нового сейсмически активного периода", – отмечает команда Чжу Хунбиня.

По их мнению, поля напряжений теперь могут развернуться на северо-восток, поэтому увеличивается риск сильных подземных толчков в китайских провинциях Сычуань, Юньнань и в районе Гималаев.

Отметим, что разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта, став самым мощным за последние 80 лет в Мьянме.

Ранее сообщалось, что необычная форма рухнувших от землетрясений зданий в Мьянме препятствует спасению людей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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