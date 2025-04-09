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Мир

"Пауза" от Трампа разогнала фондовый рынок США до рекордов

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 01:06 Фото: pixabay
Фондовый рынок США продемонстрировал резкий рост на фоне заявления Дональда Трампа о временном смягчении торговой политики.

На момент 23:08 аст ключевые фондовые индексы показали впечатляющие результаты:

  • S&P 500 вырос на 7,24%, достигнув 5343,3 пункта;
  • Dow Jones Industrial Average поднялся на 6,14%, до 39 958,27 пункта;
  • NASDAQ Composite прибавил 9,27%, составив 16 683,93 пункта.

Как сообщает The Wall Street Journal, заявление Трампа стало катализатором одного из лучших торговых дней за всю историю для американских биржевых индексов.

Заметный рост продемонстрировали акции энергетических компаний: Constellation Energy и Vistra подорожали более чем на 15%, отыграв недавние потери, вызванные опасениями экономического спада и снижения спроса на энергию.

Среди технологических гигантов также наблюдается уверенный рост:

  • Tesla — +19,81%
  • NVIDIA — +16,52%
  • Amazon — +9,81%
  • Microsoft — +8,25%
  • Google (Alphabet) — +7,33%

9 апреля американский президент объявил о 90-дневной отсрочке введения повышенных пошлин для стран, не принявших ответных мер против США. Для них будет действовать базовая ставка в 10%, в то время как для Китая тарифы повысятся до 125%.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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