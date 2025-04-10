Мать 200 детей из США обменяла ребенка на экзотического примата

70-летнюю американку Бренду Рут Дойч из округа Линкольн обвиняют в пренебрежении родительскими обязанностями, жестоком обращением с детьми и в создании угрозы для их жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, женщина пыталась обменять своего приемного ребенка на экзотическую обезьяну.

Прокурор округа Линкольн Майк Вуд сообщил, что за 15-20 лет Дойч взяла на воспитание более 200 детей. О том, что приемная мать пыталась совершить такую сделку говорят двое свидетелей.

К слову, на Дойч и раньше поступали жалобы. В период с сентября 2022 года по январь Дойч ударила лицо, не достигшее 17 лет, по лицу, что привело к кровотечению. Для этого женщина использовала весло и открытую ладонь.

В ближайшее время подозреваемая сможет выйти из тюрьмы только под залог. Его установили в размере 250 тыс. долларов. Идет следствие.



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