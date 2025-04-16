Родителей в США арестовали из-за явного пренебрежения к детям
По данным телеканала WBOY-TV, перед арестом семейная пара забыла ребенка на крыше на 16 часов.
Как выяснилось, 10 апреля местные жители сообщили в полицию, что на крыше одного из домов на Ривер-стрит находится маленький ребенок. Полицейские отреагировали на вызов и своими глазами увидели в указанном месте трехлетнего мальчика, который плакал и дрожал от холода, так как в этот момент шел сильный дождь.
Отмечается, что отец ребенка находился внутри и не знал, где находится его сын. Сотрудники полиции зашли в дом, где "пахло фекалиями и мочой", и обнаружили еще двух маленьких детей, за которыми долгое время явно никто не ухаживал. Чтобы снять промокшего мальчика с крыши, офицерам пришлось разбить окно в комнате.
Уточняется, что родители в это время спали.
Ранее сообщалось, что американка ради нового мужа замучила своего ребенка до смерти.