Родителей в США арестовали из-за явного пренебрежения к детям

25-летнюю Соню Эдкинс и 29-летнего Мейсона Эдкинса из американского округа Гимлер в штате Западная Вирджиния арестовали по обвинению в пренебрежении детьми, создающем риск получения травм, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала WBOY-TV, перед арестом семейная пара забыла ребенка на крыше на 16 часов.

Как выяснилось, 10 апреля местные жители сообщили в полицию, что на крыше одного из домов на Ривер-стрит находится маленький ребенок. Полицейские отреагировали на вызов и своими глазами увидели в указанном месте трехлетнего мальчика, который плакал и дрожал от холода, так как в этот момент шел сильный дождь.

Отмечается, что отец ребенка находился внутри и не знал, где находится его сын. Сотрудники полиции зашли в дом, где "пахло фекалиями и мочой", и обнаружили еще двух маленьких детей, за которыми долгое время явно никто не ухаживал. Чтобы снять промокшего мальчика с крыши, офицерам пришлось разбить окно в комнате.

Уточняется, что родители в это время спали.

Ранее сообщалось, что американка ради нового мужа замучила своего ребенка до смерти.