Китаянка за солидную сумму притворяется невестой заядлых холостяков

Молодая китаянка по имени Цао Мэй из города Чэнду нашла необычный способ, чтобы заработать на жизнь – она участвует в фиктивных свадьбах в качестве невесты, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания South China Morning Post, впервые она стала играть невесту в 2018 году, когда друг попросил притвориться его возлюбленной на встрече с родителями. Вскоре девушка поняла, что на подобные услуги есть спрос. Отмечается, что многие мужчины не могут или не хотят жениться и готовы платить, чтобы родня от них отстала.

Как уточняется, за последние семь лет Цао спасла несколько десятков женихов, сыграв невесту на их свадьбах. Кроме того, она сама занимается организацией брачных церемоний. Перед каждой свадьбой Цао вместе с женихом придумывает себе новую вымышленную личность, а затем встречается с его семьей. На свадьбу она надевает праздничное платье и полностью погружается в атмосферу праздника.

Отмечается, что Цао зарабатывает примерно полторы тысячи юаней (более 101 тыс. тенге) за день работы. Стоимость услуг варьируется в зависимости от характера запроса. Ее родные об этом не знают и уверены, что она работает в офисе. Цао не хочет говорить им правду, поскольку опасается, что они заподозрят ее в проституции.

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