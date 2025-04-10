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Мир

Отец потерял сына во время поездки по Малайзии

отец потерял сына во время поездки по Малайзии, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 19:33 Фото: pixabay
Отец ехал с сыном в Малайзии из одного города в другой. Мальчик выпал из машины, однако папа заметил инцидент только через пару километров, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Mothership, во время поездки мужчина остановил машину, чтобы ответить на звонок. При этом левое заднее окно автомобиля оставалось открытым. После разговора отец продолжил путь, не заметив, что ребенок выпал. Лишь проехав около двух километров, он осознал, что мальчика нет в салоне.

Отмечается, что пока отец пытался найти сына вдоль дороги, прохожий заметил плачущего мальчика с травмами лица, стоящего на обочине. Он доставил ребенка в полицейский участок, откуда его переправили в местную клинику, а затем – в больницу для дальнейшего лечения.

Согласно информации портала, полиция начала расследование по ст. 337 УК Малайзии, которая касается причинения вреда из-за действий, угрожающих жизни и безопасности людей.

Власти призывают водителей всегда проверять, закрыты ли окна и двери, прежде чем трогаться с места, особенно при перевозке маленьких пассажиров.

Ранее сообщалось, что прохожим пришлось спасать ребенка от напавших на него пьяных мужчин.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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