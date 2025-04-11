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Мир

В Кыргызстане не могут выбрать новый гимн

Гимн, Кыргызстан , фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 21:01 Фото: Минкультуры КР
Комиссия по отбору проекта новой редакции Государственного гимна Кыргызской Республики приняла решение внести предложение о проведении повторного конкурса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Как уточняется, второе заседание комиссии состоялось 9-10 апреля 2025 года на базе Кыргызского национального театра "Манас". В ходе заседания члены комиссии заслушали представленные проекты и провели всесторонний анализ их содержания, музыкального и поэтического оформления.

"Несмотря на активное участие граждан и разнообразие предложений, ни одно из произведений не было признано в полной мере соответствующим содержательным и художественным требованиям, предъявляемым к государственному символу. В связи с этим комиссия приняла решение внести предложение о проведении повторного конкурса, а также рекомендовать внести изменения в действующее Положение", – говорится в сообщении.

Согласно предложению комиссии, следующий конкурс пройдет в два этапа: на первом будет выбран новый текст Государственного гимна, на втором – объявлен конкурс на написание музыки к утвержденному тексту.

Авторы, участвовавшие в первом конкурсе, смогут принять участие вновь, однако с новыми проектами.

В комиссии подчеркнули, что проект нового гимна должен отражать историческую память, культурное наследие, стремление к развитию и национальное единство кыргызского народа, что требует особо тщательного подхода и всестороннего рассмотрения.

Ранее, с 7 февраля по 20 марта текущего года, Министерство культуры получило 703 предложения от 488 граждан. По итогам технической проверки было зарегистрировано 285 проектов от 165 авторов, корректно оформивших документы. Среди них – 90 полных проектов с текстом, партитурой и музыкальным сопровождением, а также отдельные тексты, партитуры и вокальные версии.

Решение о проведении повторного конкурса будет официально оформлено в установленном порядке.

А ранее Сеть покорил пес, "подпевающий" гимну Казахстана. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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