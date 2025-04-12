Тревожная мать убила маленьких сыновей под действием наркотиков

Жительница Дагенхэма (Великобритания) убила двух своих маленьких сыновей в ванной. В момент преступления она была в психотическом состоянии и теперь пожизненно заключена под стражу, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, судья заключил, что причиной убийства стал каннабис.

Кара Александер была признана виновной в утоплении двухлетнего Элайджи Томаса и пятилетнего Марли Томаса в их общем доме в Дагенхэме, восточный Лондон, в декабре 2022 года.

Фото: Met Police

Вскрытие детей показало, что они либо утонули, либо задохнулись. Судья заявил, что Александр держала мальчиков под водой "до минуты или двух", затем переодела их в чистые пижамы и положила вместе, укрыв одеялом.

На следующее утро их отец, обеспокоенный необычным молчанием бывшей жены, нашел их. Это стало для него настоящим кошмаром. Он должен был забрать детей на выходные, но не получил от экс-супруги ответа на свои сообщения.

Когда он приехал к ним домой, женщина сказала, что дети спят наверху. Пока отец находился в шоке, мать-убийца сбежала. Позже ее задержали и пожизненно осудили.

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