Суд по делу бывшего мэра Стамбула отложили до июня

Стамбульский суд отложил до 16 июня рассмотрение дела в отношении оппозиционного мэра Экрема Имамоглу по обвинению в оскорблении прокурора города, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Sözcü, заседание состоялось в местной тюрьме Силиври. Имамоглу содержится в изоляторе после ареста 23 марта по обвинению в коррупции.

"Дело в отношении Имамоглу, представляющего оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП), было возбуждено в конце января. Ранее он давал показания в прокуратуре по данному делу, судебное заседание в рамках разбирательства было первым. Имамоглу отверг выдвинутые в его адрес обвинения, обвинив турецкие власти в политизации дела", – сообщает канал.

В случае признания стамбульского мэра виновным ему грозит до семи лет и четырех месяцев лишения свободы, а также пятилетний запрет на политическую деятельность. НРП ранее выдвинула Имамоглу кандидатом в президенты от оппозиции, требуя проведения досрочных выборов.

23 марта 2025 года уголовный суд Стамбула арестовал мэра Экрема Имамоглу. Ему предъявляют обвинения в коррупции и пособничестве терроризму.

Ранее задержание мэра привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на центральных улицах города.

24 марта арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты.