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Мир

Знаменитый аэропорт Японии может утонуть из-за собственного веса

Япония, аэропорты, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 14:49 Фото: Х/ViralBased
Международный аэропорт Кансай в Японии, расположенный на двух искусственных островах в Осакском заливе, оказался под угрозой затопления из-за веса инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Daily Mail.

Аэропорт построили за 20 миллиардов долларов и открыли в 1994 году. Сейчас он обслуживает более 30 миллионов пассажиров в год. Воздушную гавань с материковой частью Японии соединяет 3,75-километровый мост.

"Конструкторы аэропорта во время проектирования и строительства учли даже возможность землетрясений – взлетно-посадочные полосы уложены специальной асфальтобетонной смесью, которая позволяет им изгибаться и деформироваться. Самой большой проблемой оказался вес аэропорта. Она давит на морское дно, состоящее из ила и грязи, и оно начинает проседать", – пишет издание.

В первые годы работы аэропорта инженеры ожидали, что он опустится на 8 метров в течение 50 лет, но этот показатель уже был превышен на момент открытия. Сегодня аэропорт уже опустился на 11,5 метра, к 2056 году конструкция может полностью уйти под воду.

Аэропорт Кансай имеет самое длинное здание терминала в мире – 1,7 километра. Он также известен своими выдающимися показателями обработки багажа: ни одна единица багажа никогда не терялась.

Ранее сообщалось, что аэропорты Астаны и Алматы стали лучшими в Центральной Азии и СНГ по версии Skytrax World Airport Awards2025.

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Андрей Дюсупов
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