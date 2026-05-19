Как связаны землетрясение и покемон-аэропорт в Японии

В Японии откроется покемон-аэропорт для возвращения радости детям, пострадавшим от землетрясения на полуострове Ното в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что префектура Исикава и фонд Pokémon With You работают над тем, чтобы поднять настроение пострадавшим детям и поддержать туризм для возрождения региона. Об этом говорится на сайте префектуры.

По информации префектуры, полуостров Ното сильно пострадал от землетрясения в январе 2024 года, и теперь аэропорт хотят превратить в новую точку притяжения для туристов. Поэтому с 7 июля аэропорт Ното в префектуре Исикава станет Noto Satoyama Pokémon With You Airport.

"Такое название и оформление сохранят до 30 сентября 2029 года", – говорится в сообщении.

Внутри аэропорт заселят покемонами почти на всех свободных поверхностях. Будут фрески, иллюстрации, указатели, сувениры, тематическое меню и большой Пикачу на самолете в двухэтажном атриуме.

